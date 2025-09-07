Tutto pronto per l’eclissi lunare totale: sarà visibile tra le 19 e le 23, meteo permettendo

Non un fenomeno astronomico raro, ma affascinante da osservare. Domenica 7 settembre, dalle 19,30, la luna si tinge di rosso. Completamente. «Con sole, terra e luna allineati, sarà eclissi lunare totale – spiega Massimiliano Zulian della Torre del Sole di Brembate Sopra -. In questa configurazione l’atmosfera rifrange e divide la luce del sole riflettendo la parte rossa dello spettro verso la luna, che è nel cono d’ombra della terra, e dandole un colore rossastro perfetto».

Visibile ovunque, meteo permettendo

Un fenomeno che si verifica circa ogni due anni e che sarà visibile ovunque, ma a determinate condizioni. Prima su tutte, un cielo libero da nuvole e, in questo caso, le premesse non sono così buone: «L’avvicinarsi di una perturbazione — conferma il meteorologo di 3BMeteo, Manuel Mazzoleni — potrebbe disturbare lo spettacolo. Gradualmente la luna uscirà dal cono d’ombra della terra ed entro le 23:00 riprenderà il suo colore normale, a conclusione dell’eclissi. Sarà uno spettacolo da non perdere anche perché al momento dell’eclissi la luna avrà superato il punto della sua orbita più vicino alla terra (perigeo) da poco meno di tre giorni e apparirà quindi leggermente più grande del solito.

