Cronaca / Valle Imagna
Domenica 07 Settembre 2025
Tutto pronto per l’eclissi lunare totale: sarà visibile tra le 19 e le 23, meteo permettendo
L’EVENTO. Un fenomeno che si verifica circa ogni due anni e che sarà visibile ovunque, ma a determinate condizioni.
Non un fenomeno astronomico raro, ma affascinante da osservare. Domenica 7 settembre, dalle 19,30, la luna si tinge di rosso. Completamente. «Con sole, terra e luna allineati, sarà eclissi lunare totale – spiega Massimiliano Zulian della Torre del Sole di Brembate Sopra -. In questa configurazione l’atmosfera rifrange e divide la luce del sole riflettendo la parte rossa dello spettro verso la luna, che è nel cono d’ombra della terra, e dandole un colore rossastro perfetto».
Visibile ovunque, meteo permettendo
Un fenomeno che si verifica circa ogni due anni e che sarà visibile ovunque, ma a determinate condizioni. Prima su tutte, un cielo libero da nuvole e, in questo caso, le premesse non sono così buone: «L’avvicinarsi di una perturbazione — conferma il meteorologo di 3BMeteo, Manuel Mazzoleni — potrebbe disturbare lo spettacolo. Gradualmente la luna uscirà dal cono d’ombra della terra ed entro le 23:00 riprenderà il suo colore normale, a conclusione dell’eclissi. Sarà uno spettacolo da non perdere anche perché al momento dell’eclissi la luna avrà superato il punto della sua orbita più vicino alla terra (perigeo) da poco meno di tre giorni e apparirà quindi leggermente più grande del solito.
A San Tomè
Sul territorio non mancano le iniziative organizzate per poter osservare il fenomeno, come quella a San Tomè, ad Almenno San Bartolomeo, con il sottofondo della musica del maestro Sebastiano Mazzoleni, dalle 19 alle 22, proposta dalla locale Proloco in collaborazione con il Gruppo Bersaglieri Almenno. ‹‹L’iniziativa, a partecipazione gratuita e senza prenotazione, viene proposta per offrire una serata piacevole e senza alcun fine di lucro - interviene il presidente della Proloco, Pietro Rota -. Invitiamo i partecipanti a portare una coperta per sedersi nell’erba ammirando la luna allietati dal maestro Sebastiano Mazzoleni, che suonerà per tutti noi››. Durante la serata si potrà usufruire del servizio Food e bar presente. Il parcheggio di San Tomè sarà chiuso: si potranno utilizzare i parcheggi del Centro Commerciale Conad o il parcheggio di via della Regina, entrambi ad Almenno San Bartolomeo, percorrendo a piedi il sentiero dell’Agro in dieci minuti di cammino. In caso di tempo avverso la serata verrà annullata.
