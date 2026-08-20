Accende un fuoco a Rovetta, ex campione di enduro muore asfissiato

È morto asfissiato con in testa il casco da motociclista che lo ha sempre accompagnato. È impressionante la tragedia che, mercoledì 19 agosto, è costata la vita ad Attilio Petrogalli, 73 anni, di Clusone, ex campione di enduro: soffocato dai fumi e dalle esalazioni del fuoco che gli è sfuggito di mano e che aveva appiccato per bruciare un nido di vespe, nel parco dell’ex ristorante-albergo «Vecchio Mulino» di Rovetta, in Valle Borlezza.

La ricostruzione

Petrogalli era da solo in quel momento: su incarico dei proprietari, quando riusciva si prendeva cura del verde e dei loro animali. Si recava lì volentieri anche con i nipoti (ne aveva quattro, più un pronipote) e proprio durante una di queste uscite con i piccoli si era accorto dei nidi di vespe. Erano in un vecchio furgone abbandonato e mercoledì 19 agosto alle 17 ha detto alla moglie Bruna che si sarebbe recato al «Vecchio Mulino» per eliminarli.

Il furgone in fiamme e vicino il suo corpo

La tragedia qualche tempo dopo. Verso le 19 qualcuno che transitava sulla statale della Valle Borlezza ha notato del fumo e del fuoco provenire dal parco e ha avvisato il 112. Sono stati fatti intervenire i carabinieri della Compagnia di Clusone e i vigili del fuoco. Entrati, hanno trovato il furgone in fiamme e accanto, disteso sul prato, il corpo di un uomo. Visto l’abbigliamento (oltre al casco, Attilio Petrogalli indossava la giacca in pelle da motociclista, forse per proteggersi alle punture delle vespe) e le circostanze, all’inizio si era pensato a una morte non accidentale.

Il rogo degenerato in tragedia

Per risalire all’identità della vittima gli inquirenti hanno aperto l’auto che era parcheggiata in strada, trovando i documenti che hanno consentito loro di avvisare la moglie Bruna e, poi, i figli Marcello e Michele. Sono stati loro a spiegare le intenzioni del familiare di distruggere il nido con il fuoco.

«Quando abbiamo tolto il casco, il volto era pieno di fuliggine: ciò che ha respirato nell’incendio non gli ha dato scampo» L’ipotesi è che l’operazione sia sfuggita di mano al 73enne e che il rogo si sia esteso al furgone all’improvviso, degenerando nella tragedia a causa di fumi ed esalazioni respirati dall’ex campione attraverso il casco.

Sono stati Michele e Marcello Petrogalli a riconoscere la salma: «Quando abbiamo tolto il casco, il volto era pieno di fuliggine: ciò che ha respirato nell’incendio non gli ha dato scampo». Nelle vicinanze è stata trovata una canna dell’acqua, usata forse nel concitato tentativo di spegnere le fiamme che stavano prendendo il sopravvento.

La camera ardente allestita nella chiesa di San Defendente a Clusone

Il ricordo di «Tiglio»

«Si stava organizzando per andare alla prossima Sei giorni e ha sempre avuto la Ktm nel cuore» «Tiglio», così era conosciuto Attilio Petrogalli, lascia i fratelli Rosetta e Luigi, ed è ricordato per essere stato campione di sci di fondo, ma soprattutto per la sua grande passione per i motori e l’enduro. Non ha mai abbandonato il settore, seguendo i piloti come meccanico, assistente e tifoso. «Si stava organizzando per andare alla prossima Sei giorni e ha sempre avuto la Ktm nel cuore», lo ricordano amici e parenti fuori dalla chiesa di San Defendente, dove è allestita la camera ardente (una gigantografia lo ritrae con la tuta da pilota, a fianco il gagliardetto del gruppo degli Alpini di cui era socio) e da dove venerdì 21 agosto alle 14,30 muoverà il funerale per la basilica.