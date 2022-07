Addio a suor Giusta Sorlini, 56 anni in Eritrea con bimbi e orfani

Per 56 anni è stata missionaria in Eritrea, terra da lei amatissima. Come insegnante instancabile, il suo apostolato si è svolto nell’educazione di una lunghissima schiera di bambini che la chiamavano «mamma». Era impegnata anche fra disabili, orfani, malati e nella distribuzione di beni di prima necessità alle famiglie più povere, verso le quali ha svolto anche il ministero della consolazione. È morta martedì, nella casa madre delle suore Orsoline a Gandino, suor Giusta Sorlini, 88 anni. A Bergamo era molto conosciuta per via delle adozioni a distanza. Battezzata Maria Geromina, era nata l’8 dicembre 1934 ad Angolo Terme (Brescia). Entrata nella congregazione nel 1952, emette la professione perpetua il 27 marzo 1961. Nel 1955 è impegnata nella scuola materna bresciana a Marone e contemporaneamente studia per il diploma di insegnante di scuola materna. Nel 1958 passa nella casa generalizia di Bergamo e nel 1963 consegue il diploma di maestra elementare, insegnando poi per un anno a Terracina (Latina).