Addio al primo recordman delle Orobie, muratore innamorato della montagna

Il mondo della montagna è in lutto per Rino Pasini, primo recordman del sentiero delle Orobie. Aveva 80 anni ed era originario di Colarete, frazione di Valgoglio. Quasi quarantuno anni fa, i l 29 settembre 1982, si era aggiudicato il record del giro delle Orobie (da Valcanale di Ardesio sino al Passo della Presolana), percorrendolo in 9 ore e 25 minuti. Un primato durato 23 anni, fino al 2005, quando Mario Poletti segnò il nuovo tempo da battere.