Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 30 Dicembre 2025

Albino, ragazzini rapinati da coetanei. Con i 50 euro, la birra agli amici

IL CASO. Minacciati per i soldi nel piazzale antistante il Val Seriana Center. Due del gruppo inseguiti dai genitori delle vittime. Indagano i carabinieri.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore
Matteo Mosconi
Matteo Mosconi
Il piazzale antistante il supermercato del Val Seriana Center, luogo di ritrovo di gruppi di ragazzini
Il piazzale antistante il supermercato del Val Seriana Center, luogo di ritrovo di gruppi di ragazzini

Albino

«Dateci i soldi o vi ammazziamo». Le insistenti minacce e la paura che, tra le mani nascoste all’interno delle tasche del giubbotto e dei pantaloni della tuta ci potessero essere coltelli o altre lame pronti all’uso, per così dire, nel caso in cui le pressioni verbali non fossero bastate, hanno sortito l’effetto sperato. Nel giorno di Santo Stefano, nel piazzale antistante il Val Seriana Center, alcuni ragazzini hanno rapinato due coetanei per poi entrare nell’attività commerciale e offrire una birra al gruppo di amici e conoscenti, una decina in tutto. Un episodio che non è passato inosservato ad Albino, dove pochi minuti dopo si è consumato anche un piccolo inseguimento, con i genitori delle vittime che hanno raggiunto e fermato, in attesa dei carabinieri, due degli adolescenti della comitiva.

Le indagini dei carabinieri

È successo nel pomeriggio di venerdì 26 dicembre ed è da quel momento che i carabinieri della Compagnia di Clusone, impegnati per i controlli sul territorio durante questo periodo festivo, hanno avviato le indagini. Allertati dai genitori dei due ragazzini che, in pochi istanti e sotto minaccia, si sono visti portare via i pochi soldi che avevano con sé (una cinquantina di euro in tutto), sono intervenuti in via Marconi per raccogliere le testimonianze di vittime e presenti.

Telecamere al vaglio

Per ricostruire l’accaduto – non è chiaro se si tratti di minorenni o neomaggiorenni, se siano della zona o meno – potrebbero essere utili i filmati del sistema di videosorveglianza delle attività che danno sul piazzale posizionato tra il supermercato e la strada, luogo frequentato da gruppi di giovanissimi in motorino e non. Anche l’interno del supermercato «Il Gigante», tra scaffali di snack e bevande, e con i suoi tavolinetti di fronte alle vetrate dell’ingresso, offre un caldo ristoro ai gruppetti di amici che bazzicano in zona.

La fuga dai genitori delle vittime

L’attenzione, ora, è volta a individuare i responsabili della rapina e i coetanei che hanno assistito alla scena, accertandone eventuali responsabilità. Dopo essersi bevuti la birra acquistata con il denaro consegnato a suon di minacce dai due ragazzini accerchiati poco prima – non ci sarebbe stata violenza, perché non è stato richiesto l’intervento dei soccorritori –, il gruppo si sarebbe sparpagliato risalendo via Marconi e le strade laterali, in modo da non farsi raggiungere dai genitori delle vittime.

Dell’accaduto è venuto a conoscenza anche il sindaco, Daniele Esposito: «Siamo in contatto con i carabinieri che sono intervenuti – dichiara –. Ci coordineremo ancora con loro per il controllo del territorio». L’attenzione, quindi, resta alta. Anche a fronte dei raid messi a segno prima di Natale dalle baby gang che avevano rapinato otto coetanei in zona stazione a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Bergamo
Clusone
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
Gente, Persone
Daniele Esposito
Carabinieri