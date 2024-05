Alzano, allo Spazio Fase torna la Festa della birra belga

Venerdì 17 maggio alle 18 si apriranno i cancelli di Spazio Fase ad Alzano Lombardo, a pochi chilometri da Bergamo, per l’inaugurazione ufficiale della seconda edizione della Festa della birra belga. Un vero e proprio evento di scambio culturale tra Italia e Belgio (17-19 maggio), spiegano gli organizzatori, in cui scoprire oltre cento diverse etichette, in venti stili, servite direttamente dai birrai belgi accompagnate da piatti tipici e da un intrattenimento con la cantante belga Doremi Sofia e Dj Felipe.

«In nessun Paese del mondo la cultura della birra è così sviluppata come in Belgio. Abbiamo circa 1.500 marche di birra e più di 700 profili di gusto diversi. La Festa della birra belga sarà un viaggio affascinante sia per i veri fanatici, sia per coloro che scoprono questo nettare per la prima volta. Sarà the place to be, o meglio: the place to beer», spiega Roeland Storms, esperto di birre belghe e organizzatore dell’evento.

A dispetto del nome, infatti, la rassegna rappresenta un vero evento degustativo, sottolineano gli organizzatori, l’unico sul tema in Italia, dove assaggiare oltre 50 birre diverse alla spina e altrettante in bottiglia: leggere, forti, dolci, amare, speziate, acide provenienti dalle diverse province del Belgio. Un’occasione unica di apprendimento e contaminazione culturale incentivata da laboratori di degustazione - venerdì 17 maggio (dalle 19.30 alle 21.00) e sabato 18 maggio (dalle 16 alle 17.30 e dalle 18.30 alle 20.00) - che permetteranno di esplorare l’universo sensoriale delle birre belghe attraverso un percorso guidato. Esperienze da veri «sommelier» della birra: «ciò che ha reso la cultura della birra belga un Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco non è soltanto la lunga tradizione artigiana conservata dalle storiche famiglie di birrai, ma anche la grandissima varietà di birre d’eccellenza prodotte nel Paese. Una produzione estremamente diversificata», spiega Lorenzo Dabove in arte Kuaska, massimo esperto in birre belghe, sommelier della birra e conduttore dei laboratori di degustazione che si terranno alla Festa della Birra Belga.

Evento cashless

A fare da cornice lo Spazio Fase di Alzano Lombardo, nato in via Pesenti 1 dal recupero e riqualificazione dell’ex cartiera Paolo Pigna, alle porte di Bergamo, dove un tempo lavoravano più di 3.000 persone; riportata in vita dopo la sua dismissione come spazio per eventi e fucina di idee, è un luogo di incontro per esperienze internazionali.