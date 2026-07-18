Ardesio, debutto per il nuovo ponte

Taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale ad Ardesio

È toccato al sindaco di Ardesio, Yvan Caccia, presente alla cerimonia con tutta l’Amministrazione e con l’ingegner Paola Rossi del suo Ufficio tecnico, salutare e ringraziare le tante autorità che hanno partecipato all’iniziativa, la cittadinanza presente, e la ditta che ha realizzato la struttura d’acciaio: La Cosmet di Attilio Fantoni presente con il titolare, con il progettista ingegner Marco Rota Nodari, e l’ architetto Fabio Rota Nodari che ne ha curato la parte estetica . Un grazie è stato anche rivolto alla ditta Zanoletti che, con le sue gru, è riuscita a piazzarlo sulle due spalle di cemento ai lati del Serio. Cosa non facile, in quanto il ponte, che ha una luce di 51 metri, ha il ragguardevole peso di 60 tonnellate.