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Cronaca / Valle Seriana Sabato 18 Luglio 2026

Ardesio, debutto per il nuovo ponte

IL TAGLIO DEL NASTRO. Inaugurato nella mattinata di sabato 18 luglio ad Ardesio, il ponte metallico che scavalca il fiume Serio lungo la pista ciclopedonale del paese seriano,

Lettura 1 min.
Enzo Valenti
Enzo Valenti
Ardesio, debutto per il nuovo ponte
Il nuovo ponte ciclopedonale ad Ardesio
(Foto di Pierino Bigoni)

Inaugurato nella mattinata di sabato 18 luglio ad Ardesio, il ponte metallico che scavalca d’un fiato il fiume Serio lungo la pista ciclopedonale del paese seriano. Un ponte che si fa ammirare per la sua originalità e bellezza, più stretto nelle parti iniziali e più largo al centro: chi lo percorre può fermarsi ad ammirare le sottostanti acque del fiume che scorrono veloci verso valle, così come il panorama mozzafiato delle Prealpi Orobie, che fanno da cornice alla struttura.

Ardesio, debutto per il nuovo ponte
Taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale ad Ardesio

È toccato al sindaco di Ardesio, Yvan Caccia, presente alla cerimonia con tutta l’Amministrazione e con l’ingegner Paola Rossi del suo Ufficio tecnico, salutare e ringraziare le tante autorità che hanno partecipato all’iniziativa, la cittadinanza presente, e la ditta che ha realizzato la struttura d’acciaio: La Cosmet di Attilio Fantoni presente con il titolare, con il progettista ingegner Marco Rota Nodari, e l’ architetto Fabio Rota Nodari che ne ha curato la parte estetica . Un grazie è stato anche rivolto alla ditta Zanoletti che, con le sue gru, è riuscita a piazzarlo sulle due spalle di cemento ai lati del Serio. Cosa non facile, in quanto il ponte, che ha una luce di 51 metri, ha il ragguardevole peso di 60 tonnellate.

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