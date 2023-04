Ardesio, i devastanti danni del fango. I residenti: non ci sentiamo sicuri

Il giorno dopo il disastro, Ardesio si sveglia con la voglia di ricominciare e voltare pagina. Ma la ferita è profonda e ci vorrà tempo per rimarginarla. Soprattutto, servirà capire come mettere in sicurezza il fronte della montagna e il canale di adduzione che mercoledì mattina, poco prima delle sette, si è squarciato riversando sulle case sottostanti 15mila metri cubi d’acqua nel giro di dieci minuti.