Bandiera arancione per Castione: «Un grande orgoglio»

Consegna ufficiale della «Bandiera arancione» del Touring club italiano, marchio di qualità turistica ed ambientale, nel pomeriggio di sabato 10 dicembre a Castione. Cornice dell’evento piazzale Donizetti, nella frazione di Dorga, dove è in corso la ventesima edizione dei mercatini di Natale, evento che richiama ogni anno migliaia di visitatori.« Un grande orgoglio riceve questo riconoscimento – ha esordito Maria Luisa Tomasoni, vicesindaco e assessore esterno alle Politiche turistiche -, così significativo per noi . Non vogliamo peccare di presunzione, ma siamo il principale paese a livello turistico per la Valle Seriana, e certamente anche tra i più importanti della bergamasca. Era quindi più che doveroso ricevere questo riconoscimento. Un grazie al console del Touring Club Italiano di Bergamo Stefano Ferrari per la presenza, al consigliere Eveline Sozzi, e a tutti gli abitanti, operatori commerciali e associazioni che investono e credono nel nostro territorio».