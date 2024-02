Bloccati dalla nevicata, due escursionisti soccorsi nella zona del Lago Nero

Intervento in alta Val Seriana venerdì mattina, 9 febbraio, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. La centrale di Soreu delle Alpi verso le 10 ha attivato i soccorritori per due ragazzi bloccati nella zona del Lago Nero, nel comune di Valgoglio, a 1.900 metri di quota. Erano partiti giovedì e avevano deciso di pernottare in quota. La nevicata di stamattina però li ha messi in difficoltà; allora hanno chiesto aiuto. Dopo l’attivazione, una squadra della Stazione di Valbondione è salita con la funivia, messa a disposizione da Enel. I ragazzi sono stati raggiunti, valutati e accompagnati a valle, sempre con la funivia. L’intervento è finito alle 12.