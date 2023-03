Brucia il bosco tra Burro e Olera, intervento nella serata ad Alzano - Foto

Le fiamme si sono estese per circa 6 mila metri quadri nella superficie boschiva. Sul posto si sono attivati in tutto nove volontari dalle due squadre dell’Aib Pradalunga (la chiamata alle 19 di sera) e un volontario del Parco dei Colli di Bergamo. Non ci sarebbe il rischio di coinvolgimento dei centri abitati, che rimangono distanti. Non si conoscono le origini, su cui indagheranno le forze dell’ordine. Il fronte destro è stato spento nella prima serata, nella notte l’intervento sul lato sinistro, proseguito nella notte.