Cade dalla scala mentre taglia una pianta, 59enne muore a Cazzano Sant’Andrea

Tragedia giovedì 21 dicembre a Cazzano Sant’Andrea. Un uomo di 59 anni del posto, Marcello Moro, è morto cadendo da una scala sulla quale, secondo le prime informazioni, era salito per potare una pianta nel giardino della sua abitazione. L’allarme è scattato verso le 18 in località San Lorenzo, sopra l’abitato di Cazzano. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde di Colzate, l’automedica del 118, oltre ai tecnici del Soccorso alpino Media Valle Seriana, i Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga. Nessuno avrebbe assistito all’incidente, la ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Clusone. In serata è arrivato anche il servizio funebre e la salma è stata affidata ai familiari. Successivamente sarà stabilita la data dei funerali. Marcello Moro, originario di Leffe, lascia nel dolore la figlia e la compagna.