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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 03 Agosto 2026

Cade lungo il sentiero nella zona del lago di Coca, muore donna di 59 anni

LA TRAGEDIA. Poco prima delle 13 di lunedì 3 agosto. La vittima era in compagnia di altri escursionisti che hanno lanciato l’allarme.

Lettura meno di un minuto.
Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
Cade lungo il sentiero nella zona del lago di Coca, muore donna di 59 anni

Valbondione

Una donna di 59 anni ha perso la vita lunedì 3 agosto nella zona del lago di Coca, nel territorio di Valbondione, precipitando da un sentiero particolarmente tecnico a circa 2.100 metri di quota.

Secondo le prime ricostruzioni, si trovava con altri escursionisti che hanno subito lanciato l’allarme: sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Bolzano, mentre il gruppo di alpinisti è stato raggiunto dagli operatori del Soccorso alpino di Valbondione. Purtroppo per la donna non c’è stata nulla da fare.

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