Cade lungo il sentiero nella zona del lago di Coca, muore donna di 59 anni

Una donna di 59 anni ha perso la vita lunedì 3 agosto nella zona del lago di Coca , nel territorio di Valbondione, precipitando da un sentiero particolarmente tecnico a circa 2.100 metri di quota.

Secondo le prime ricostruzioni, si trovava con altri escursionisti che hanno subito lanciato l’allarme: sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Bolzano, mentre il gruppo di alpinisti è stato raggiunto dagli operatori del Soccorso alpino di Valbondione. Purtroppo per la donna non c’è stata nulla da fare.