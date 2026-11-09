Camion fuori strada a Casnigo, 47enne soccorso con l’elicottero: lunghe code

Lunedì nero per l’ Alta Valle Seriana , il traffico è andato in tilt poco dopo le 6 per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante uscito di strada sulla Provinciale tra la rotonda Paganessi di Casnigo e l’Itema.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza, un’auto medica e in volo si è sollevato anche l’elicottero da Sondrio per soccorrere l’autista, un uomo di 47 anni di origine indiane, che è stato trasportato in ospedale all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso, le sue condizioni sarebbero critiche. Si ipotizza che l’uomo abbia avuto un malore, non c’è nessun altro mezzo coinvolto nell’incidente.