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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 09 Novembre 2026

Camion fuori strada a Casnigo, 47enne soccorso con l’elicottero: lunghe code

L’INCIDENTE. Un camion è finito fuori strada lunedì 9 novembre intorno alle 6.15 sulla Provinciale della Valle Seriana. Si sono create lunghe code soprattutto in direzione Bergamo.

Lettura meno di un minuto.

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Camion fuori strada a Casnigo, 47enne soccorso con l’elicottero: lunghe code
Il camion finito fuori strada a Casnigo nella mattinata di lunedì 9 novembre. Traffico in tilt in alta Valle Seriana.
(Foto di Facebook)

Casnigo

Lunedì nero per l’Alta Valle Seriana, il traffico è andato in tilt poco dopo le 6 per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante uscito di strada sulla Provinciale tra la rotonda Paganessi di Casnigo e l’Itema.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza, un’auto medica e in volo si è sollevato anche l’elicottero da Sondrio per soccorrere l’autista, un uomo di 47 anni di origine indiane, che è stato trasportato in ospedale all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso, le sue condizioni sarebbero critiche. Si ipotizza che l’uomo abbia avuto un malore, non c’è nessun altro mezzo coinvolto nell’incidente.

Sul posto si sono formate subito lunghe code soprattutto da Clusone in direzione Bergamo.

Camion fuori strada a Casnigo, 47enne soccorso con l’elicottero: lunghe code
La lunga coda verso Bergamo all’altezza di Parre causasta dall’incidente di Casnigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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