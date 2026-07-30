Carla Sozzani sposa l’artista Ruhs e sceglie Aviatico per le nozze

Ma perché proprio ad Aviatico? La domanda è la prima che sorge una volta saputo (la notizia ha iniziato a circolare ieri) delle nozze della stilista, curatrice di mostre, editrice Carla Sozzani, e il compagno di una vita, il designer e artista americano Kris Andrew Ruhs.

Il «sì» è previsto per il 6 agosto, proprio all’ombra della Cornagera e del Poieto, a cui la stilista sarebbe particolarmente affezionata. La richiesta ufficiale da Milano è arrivata mercoledì al Comune di Aviatico. «Sarà un onore - dice il sindaco Mattia Carrara -. Sui motivi della scelta del nostro paese non sono sorpreso. Ma attendiamo che tutta la pratica sia conclusa. Per ora devo mantenere il riserbo».

Ma a portare Carla ad Aviatico sarebbe stato l’amico Paolo Nessi, bergamasco, vicepresidente e socio della società italiana di Ekn Europa, impegnata nell’operazione di rilancio del Grand Hotel di San Pellegrino. Sarà lui a curare il super banchetto blindato. Sozzani, 79 anni, (sorella di Franca, storica direttrice di Vogue) è stata creatrice dello stabilimento di arte-moda «10 Corso Como» a Milano, uno spazio che unisce moda e arte, fondato nel 1990 proprio con Ruhs. Spazio acquistato e poi rilanciato sette anni fa dall’imprenditrice bergamasca Tiziana Fausti.