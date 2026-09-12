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Cronaca / Valle Seriana Sabato 12 Settembre 2026

Cascate del Serio, domenica 13 settembre una nuova apertura

L’APPUNTAMENTO. A Valbondione torna lo spettacolo del triplice salto: apertura dalle 11 alle 11.30. L’appuntamento coincide con la festa di Maslana.

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Redazione Web
Redazione Web
Cascate del Serio, domenica 13 settembre una nuova apertura
Lo spettacolo delle cascate del Serio

Valbondione

Nuovo appuntamento con lo spettacolo delle Cascate del Serio. Domenica 13 settembre, dalle 11 alle 11.30, è in programma la quarta apertura stagionale del triplice salto a Valbondione.

L’acqua sarà liberata dalla diga del Barbellino e precipiterà a valle lungo i tre salti delle cascate, per un’altezza complessiva di 315 metri: 166 metri il primo, 74 il secondo e 75 il terzo.

L’apertura coincide con la festa del borgo di Maslana. Tra i punti indicati per assistere allo spettacolo ci sono l’Osservatorio di Maslana, raggiungibile con circa un’ora e mezza di cammino, e i rifugi di Lizzola, accessibili anche tramite seggiovia.

Quella di domenica sarà la quarta delle cinque aperture previste nel 2026. Dopo gli appuntamenti del 13 giugno, dell’11 luglio in notturna e del 16 agosto, il calendario si concluderà domenica 11 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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