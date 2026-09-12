Cascate del Serio, domenica 13 settembre una nuova apertura

Nuovo appuntamento con lo spettacolo delle Cascate del Serio. Domenica 13 settembre, dalle 11 alle 11.30, è in programma la quarta apertura stagionale del triplice salto a Valbondione.

L’acqua sarà liberata dalla diga del Barbellino e precipiterà a valle lungo i tre salti delle cascate, per un’altezza complessiva di 315 metri: 166 metri il primo, 74 il secondo e 75 il terzo.