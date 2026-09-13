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Cronaca / Valle Seriana Domenica 13 Settembre 2026

Cascate del Serio, in oltre duemila a Valbondione - Foto

LA MANIFESTAZIONE. Oltre duemila presenze stimate a Valbondione per la quarta apertura delle cascate del Serio. Ultimo appuntamento l’11 ottobre con la Sagra dei sapori locali.

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Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
Cascate del Serio, in oltre duemila a Valbondione - Foto
Sempre grande affluenza alle Cascate del Serio

Valbondione

Oltre duemila presenze stimate a Valbondione nella mattinata di domenica 13 settembre, in occasione della quarta apertura stagionale delle cascate del Serio. Il dato si basa sui ticket rilasciati e comprende anche gli escursionisti che hanno scelto itinerari alternativi in direzione dei rifugi.

Cascate del Serio, in oltre duemila a Valbondione - Foto
Cascate del Serio, in tanti a vedere lo spettacolo

Come di consueto, la gestione dei parcheggi è stata curata dai ragazzi dell’Associazione giovani, mentre l’assistenza sanitaria è stata garantita dai volontari della Croce blu di Gromo.

Cascate del Serio, in oltre duemila a Valbondione - Foto
Cascate del Serio aperte

Ultima apertura l’11 ottobre con la Sagra dei sapori locali

Il prossimo appuntamento con le cascate del Serio è fissato per domenica 11 ottobre, quando si terrà l’ultima apertura della stagione. La giornata sarà accompagnata dalla «Sagra dei sapori locali»: per l’intera giornata, nell’area del palazzetto comunale, le associazioni e i commercianti di Valbondione proporranno le specialità del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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