Cascate del Serio, in oltre duemila a Valbondione - Foto

Oltre duemila presenze stimate a Valbondione nella mattinata di domenica 13 settembre, in occasione della quarta apertura stagionale delle cascate del Serio. Il dato si basa sui ticket rilasciati e comprende anche gli escursionisti che hanno scelto itinerari alternativi in direzione dei rifugi.

Come di consueto, la gestione dei parcheggi è stata curata dai ragazzi dell’Associazione giovani, mentre l’assistenza sanitaria è stata garantita dai volontari della Croce blu di Gromo.

Ultima apertura l’11 ottobre con la Sagra dei sapori locali

Il prossimo appuntamento con le cascate del Serio è fissato per domenica 11 ottobre, quando si terrà l’ultima apertura della stagione. La giornata sarà accompagnata dalla «Sagra dei sapori locali»: per l’intera giornata, nell’area del palazzetto comunale, le associazioni e i commercianti di Valbondione proporranno le specialità del territorio.