Casnigo, auto ribaltata sulla statale. Un ferito e traffico in tilt
L’INCIDENTE. È successo in località Mele, poco dopo le 15 di sabato 28 novembre. Code da Vertova a Ponte Nossa.Lettura meno di un minuto.
Casnigo
Lunghe code sulla statale della Val Seriana nel pomeriggio di sabato 28 novembre. Poco dopo le 15, un’auto si è ribaltata in località Mele, nel territorio di Casnigo, ostruendo parzialmente la carreggiata. Un uomo di 70 anni è rimasto ferito, non in modo grave.
Traffico in tilt
Come spesso accade quando si verificano incidenti su questo tratto di statale, anche per l’assenza di alternative, alle 16 si registrano ancora lunghe code in entrambe le direzioni. Per chi viaggia verso Clusone, i rallentamenti partono da Vertova. Per chi si muove in direzione Bergamo, da Ponte Nossa.
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