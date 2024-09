Casnigo, incidente in via Lungo Romna. Due feriti in codice giallo

Un incidente si è verificato a Gandino, in via Lungo Romna, intorno alle 17,30 di giovedì 26 settembre. Una Fiat Panda, condotta da una 69enne di Gandino, proveniente da via Carrali, si è immessa in via Lungo Romna nel momento in cui sopraggiungeva una Volkswagen Tiguan, condotta da un 49enne di Gazzaniga: inevitabile lo scontro.