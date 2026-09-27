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Cronaca / Valle Seriana Domenica 27 Settembre 2026

Casnigo, malore in una baita a 1.100 metri: soccorso e salvato nella notte

IL SALVATAGGIO. L’uomo è stato raggiunto dal Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco e trasportato in barella fino all’ambulanza.

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Casnigo, malore in una baita a 1.100 metri: soccorso e salvato nella notte

Intervento nella notte tra sabato e domenica 27 settembre a Casnigo per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e speleologico, impegnati insieme con i Vigili del fuoco per soccorrere un uomo colto da un malore in una baita situata in una zona impervia, a circa 1.100 metri di quota.

La Soreu delle Alpi ha attivato le squadre intorno all’una di domenica 27 settembre. I soccorritori hanno raggiunto la baita dopo avere percorso un tratto a piedi e, una volta sul posto, hanno effettuato la valutazione sanitaria dell’uomo.

La persona è stata quindi trasportata con la barella portantina fino all’ambulanza e successivamente trasferita in ospedale. Sul posto è intervenuto anche il mezzo infermierizzato di Areu. Per il Soccorso alpino hanno operato quattro tecnici delle Stazioni di Media Valle e Oltre il Colle. L’intervento si è concluso intorno alle 4.

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