Castione, niente medici per residenti e villeggianti

Situazione molto complessa a Castione della Presolana dove alla carenza dei medici di base si aggiunge la mancanza di un medico che offra il servizio di Continuità assistenziale stagionale (Cas), il tutto mentre la stagione turistica è già iniziata da tempo, migliaia sono le presenze e si attende il boom, come sempre, per il mese di agosto. «Sul tema Cas e Cad (Continuità assistenziale diurna) Ats ha convocato un incontro con i sindaci e i presidenti degli ambiti della provincia. Vedremo,- spiega la presidente dell’ambito alta Val Seriana e Val di Scalve Flavia Bigoni –. In particolare chiederemo anche che venga condiviso l’elenco delle farmacie dove è possibile prenotare le visite per il servizio Cas. A Castione non sta andando bene, purtroppo».