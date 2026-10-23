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Cronaca / Valle Seriana Venerdì 23 Ottobre 2026

Cerete, al via lunedì 26 i lavori per la variante della SP 53: opera da 11 milioni

IL CANTIERE. Primi mezzi al lavoro a Cerete Basso per allestire il cantiere. La nuova variante della Valle Borlezza sarà finanziata da Regione Lombardia e Anas.

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Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

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Cerete, al via lunedì 26 i lavori per la variante della SP 53: opera da 11 milioni
Allestito il cantiere per la variante di Cerete, al via i lavori da lunedì 26 ottobre

Cerete

Conto alla rovescia ormai terminato per la «Variante alla strada provinciale sp 53 “Valle Borlezza” di Cerete»: nella mattinata di venerdì 23 ottobre nella zona del centro sportivo di Cerete Basso sono al lavoro i mezzi dell’Impresa Legrenzi srl per preparare l’area di cantiere che partirà all’inizio della prossima settimana.

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L’opera- aggiudicata attraverso una gara europea di Provincia di Bergamo ad un’associazione temporanea di imprese con capogruppo Giudici SpA di Rogno e nel raggruppamento anche la bergamasca Impresa Legrenzi di Clusone - per c omplessivi 11 milioni di euro - sarà realizzata grazie al finanziamento di Regione Lombardia di 7,5 milioni di euro (Piano Lombardia 2020) e al cofinanziamento di Anas di 3,5 milioni di euro.

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