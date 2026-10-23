Cerete, al via lunedì 26 i lavori per la variante della SP 53: opera da 11 milioni

Conto alla rovescia ormai terminato per la «Variante alla strada provinciale sp 53 “Valle Borlezza” di Cerete»: nella mattinata di venerdì 23 ottobre nella zona del centro sportivo di Cerete Basso sono al lavoro i mezzi dell’Impresa Legrenzi srl per preparare l’area di cantiere che partirà all’ inizio della prossima settimana .

L’opera- aggiudicata attraverso una gara europea di Provincia di Bergamo ad un’associazione temporanea di imprese con capogruppo Giudici SpA di Rogno e nel raggruppamento anche la bergamasca Impresa Legrenzi di Clusone - per c omplessivi 11 milioni di euro - sarà realizzata grazie al finanziamento di Regione Lombardia di 7,5 milioni di euro (Piano Lombardia 2020) e al cofinanziamento di Anas di 3,5 milioni di euro.