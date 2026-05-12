Variante di Cerete, aggiudicata la gara: lavori entro fine estate

Ribasso del 24% e opere migliorative

L’offerta vincitrice, con un ribasso del 24,42%, comprende anche altre cinque imprese. Sono ancora in corso le verifiche della Provincia di Bergamo sull’anomalia dell’offerta prima dell’aggiudicazione definitiva. Il costo complessivo dell’intervento è di 11 milioni di euro , finanziati da Regione Lombardia per 7,5 milioni e da Anas per 3,5 milioni .

Nel progetto sono previste anche migliorie tecniche: riduzione dell’impatto visivo, videosorveglianza, pavimentazioni più durevoli, interventi sui sottopassi ciclopedonali e nuove alberature.

Gafforelli: «Opera strategica attesa da anni»

«La variante di Cerete è un’opera strategica attesa da anni – ha detto il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli –. Porterà benefici alla viabilità e maggiore sicurezza nel centro abitato». Soddisfatta anche la sindaca Cinzia Locatelli: «È un’opera attesa da decenni. Siamo contenti che nel raggruppamento ci sia un’impresa del territorio».