Cinque date per ammirare le cascate del Serio: primo appuntamento il 16 giugno

La stagione invernale, soprattutto in relazione alle condizioni meteo, non può considerarsi ancora conclusa ma l’ufficio turistico di Valbondione ha già diramato le date delle prossime aperture delle cascate del Serio. Cinque gli appuntamenti in programma; quattro domenicali (16 giugno, 18 agosto, 15 settembre e 13 ottobre) a cui si aggiungerà quello del 13 luglio alle 22. Quest’ultimo, in particolare, verrà reso possibile come sempre grazie ai potenti fari posizionati dai volontari della Croce blu di Gromo nei pressi dell’Osservatorio floro-faunistico.

La storia delle diga

La costruzione dell’invaso del Barbellino, il più grande della Bergamasca, è stata terminata nel 1931 e fino al 1969 non fu più possibile assistere a questo spettacolo. Fu poi il sindaco Lorenzo Riccardi che decise di proporre a Enel un’apertura annuale per renderlo nuovamente visibile agli occhi di tutti; negli anni, poi, anche per rendere più agevole la gestione del crescente flusso turistico, le aperture stagionali sono diventate cinque. Lo stesso ente turistico, nella presentazione generale degli eventi, ricorda innanzitutto che il triplice salto non è visibile dal paese ed è quindi necessario salire in quota utilizzando uno dei vari itinerari che la zona offre.

Come raggiungerle

Il sentiero Cai 332 risulta essere il più frequentato e dalla frazione Grumetti si snoda in direzione delle baite di Maslana. Qui, una volta attraversato il Serio utilizzando il vecchio ponte, si raggiunge la zona dell’Osservatorio faunistico, caratterizzata dalla presenza di enormi massi. Una valida alternativa è però rappresentata dalla strada agro-silvo pastorale del Curò (segnavia Cai 305), che si imbocca nei pressi del municipio. Molto suggestivo (ma non adatto come itinerario serale) anche il 306, che dalla frazione di Lizzola si snoda in una fitta abetaia fino alle baite di Valbona.

Parcheggi a pagamento