Clusone: «La nuova caserma presidio di sicurezza per tutti i cittadini»

La cerimonia di inaugurazione

Una cerimonia che ha preso il via con gli onori al comandante generale d’Arma, che ha raggiunto il palco attraversando il piazzale davanti alla Fanfara del 3° Reggimento carabinieri Lombardia, al picchetto d’onore, autorità, cittadini e studenti, poi la consegna della bandiera dal sindaco Massimo Morstabilini al comandante della Compagnia, il maggiore Daniele Falcucci, infine la cerimonia dell’alzabandiera. Come ricordato anche durante la mattinata i carabinieri sono presenti a Clusone dal 1860, quando con Regio decreto vennero istituiti un comando di Tenenza e uno di Stazione. Poi dal 23 giugno del 1975 la Tenenza venne elevata a Compagnia. Dalla sede di via San Defendente dal 1975 fu collocata nell’edificio di viale Venezia e poi dalla fine del 2023 nell’attuale struttura. Madrina della cerimonia è stata Lorenzina Vitali, madre del maresciallo Filippo Salvi, di Sedrina, morto a Bagheria nel 2007 nell’ambito di un’indagine per la ricerca di Matteo Messina Denaro.