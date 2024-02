Clusone, gli oratori trionfano al Carnevale: sul podio Mary Poppins e gli Addams

I carri dei due oratori di Clusone con «Mary Poppins» e delle Fiorine con «Fiorine Addams» hanno vinto ex aequo il 70° Carnevale Clusonese, in un’edizione da ricordare per la partecipazione di carri allegorici con tanti figuranti e gruppi mascherati, ma anche di pubblico, con migliaia di mascherine. Sul podio anche l’oratorio di Ardesio con «La Fabbrica dei coriandoli». Per i gruppi mascherati ha vinto per il secondo anno consecutivo Gandellino con «Le Sincronette del lago Spigorel», seconde le tre «Barbie new collection» da Rovetta e terzi Solto Collina con «Ocio che ta maie» richiamo a «Pac-man».

Sette carri allegorici

Un successo l’evento che, organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il Comune, ha visto la partecipazione di sette carri allegorici e sei gruppi in gara oltre a due gruppi ospiti. «Un degno finale di un bellissimo carnevale - ha commentato Diego Percassi, presidente della Turismo Pro Clusone -. Grazie a tutti i gruppi e carri che hanno partecipato, alla gente, l’amministrazione, gli sponsor, i volontari». Soddisfazione anche da parte del sindaco Massimo Morstabilini: «Un grande successo. E poi un contagioso entusiasmo anche tra i partecipanti». La sfilata ha preso il via martedì 13 febbraio dopo le 14 dal Centro sportivo Città di Clusone e dopo aver attraversato le vie del centro storico ha raggiunto la piazza dell’Orologio dove, carri e gruppi hanno sfilato davanti alla giuria.

Il Carnevale a Clusone

(Foto di Fronzi)

L’oratorio di Clusone con 250 figuranti

I due carri vincitori hanno conquistato per i soggetti, la realizzazione e le coreografie. Il carro dell’oratorio di Clusone, dal tema «Mary Poppins» era il più numeroso con circa 250 figuranti di tutte le età: riproduceva i tetti di Londra, la torre del Big Ben in primo piano e poi i cavalli della famosa giostra, l’albero e il timone della nave e ovviamente tantissime Mary Poppins, spazzacamini e pinguini. L’Oratorio delle Fiorine con 125 figuranti ha riprodotto «Fiorine Addams» con tutti gli iconici personaggi da Mercoledì, a Morticia, Lurch, Gomez, cugino Itt e tante «mani». Terzo posto per la «Fabbrica di coriandoli» del carro di Ardesio, un’esplosione di coriandoli e fumogeni colorati. Quarto posto per il carro di Zambla Bassa «Puffando qua e là da Zambla siamo qua», con un gigantesco Gargamella sul carro e tanti puffi che hanno vinto il premio per il miglior soggetto (ValSeriananews).