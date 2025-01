Clusone ricorda Zanoletti, i figli: «Sei stato un papà esemplare, grazie»

Un doloroso e commosso addio. Nel silenzio, sul sagrato della Basilica di Clusone erano in centinaia nella mattinata di venerdì 10 gennaio per l’ultimo saluto al cinquantaseienne Roberto Zanoletti , l’imprenditore clusonese, morto martedì 7 gennaio nella sua ditta di pavimentazioni cadendo da un muletto mentre puliva le facciate del magazzino.

Gli amici, gli imprenditori del territorio, i coetanei dei figli si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di dolore e in tantissimi hanno visitato la camera ardente nella chiesetta di San Luigi da dove poi, questa mattina ha raggiunto, in un breve corteo, la Basilica.