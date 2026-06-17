Clusone, sala scommesse priva di autorizzazione: deferita la proprietaria
L’OPERAZIONE. La polizia ha controllato una sala scommesse a Clusone e quattro esercizi pubblici in Val Seriana: sanzione anche a Cene.Lettura meno di un minuto.
Valle Seriana
Controlli amministrativi della polizia di Stato in Val Seriana nell’ambito delle attività di prevenzione e verifica del rispetto della normativa sui pubblici esercizi e sulla raccolta delle scommesse. Il servizio è stato effettuato nella mattinata del 12 giugno dalla Squadra Amministrativa della Questura di Bergamo, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.
Controlli in Val Seriana su esercizi pubblici e scommesse
Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a verifica una sala scommesse a Clusone e quattro esercizi pubblici nei comuni di Cene, Gazzaniga, Ponte Nossa e Gandellino. A Clusone il controllo è stato svolto insieme al personale della guardia di finanza di Clusone.
All’interno della sala scommesse era presente un dipendente, mentre la titolare dell’attività risultava assente. Gli operatori hanno chiesto l’esibizione della licenza prevista per l’attività di raccolta scommesse e, secondo quanto accertato, l’esercizio sarebbe stato svolto in assenza della prescritta autorizzazione di polizia.
Sala scommesse a Clusone, titolare deferita
Per questo motivo la titolare è stata convocata in Questura a Bergamo per gli adempimenti di rito e sarà deferita all’autorità giudiziaria per aver esercitato l’attività di raccolta scommesse senza la necessaria autorizzazione.
Sanzione a Cene per cartellonistica mancante
Nel corso della stessa attività ispettiva sono stati controllati anche esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e altri punti di raccolta scommesse. In un esercizio pubblico di Cene è stata accertata un’irregolarità amministrativa legata alla mancata esposizione della cartellonistica informativa prevista. Per la violazione è stata applicata una sanzione di circa 300 euro.
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