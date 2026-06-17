Clusone, sala scommesse priva di autorizzazione: deferita la proprietaria

Controlli amministrativi della polizia di Stato in Val Seriana nell’ambito delle attività di prevenzione e verifica del rispetto della normativa sui pubblici esercizi e sulla raccolta delle scommesse. Il servizio è stato effettuato nella mattinata del 12 giugno dalla Squadra Amministrativa della Questura di Bergamo, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

Controlli in Val Seriana su esercizi pubblici e scommesse

Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a verifica una sala scommesse a Clusone e quattro esercizi pubblici nei comuni di Cene, Gazzaniga, Ponte Nossa e Gandellino. A Clusone il controllo è stato svolto insieme al personale della guardia di finanza di Clusone.

All’interno della sala scommesse era presente un dipendente, mentre la titolare dell’attività risultava assente. Gli operatori hanno chiesto l’esibizione della licenza prevista per l’attività di raccolta scommesse e, secondo quanto accertato, l’esercizio sarebbe stato svolto in assenza della prescritta autorizzazione di polizia.

Sala scommesse a Clusone, titolare deferita

Per questo motivo la titolare è stata convocata in Questura a Bergamo per gli adempimenti di rito e sarà deferita all’autorità giudiziaria per aver esercitato l’attività di raccolta scommesse senza la necessaria autorizzazione.

Le volant della polizia di Stato a Gazzaniga in Valle Seriana

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