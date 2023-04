Colere, vanno a ruba i seggiolini dei vecchi impianti di risalita

Si è conclusa raggiungendo il sold-out in meno di un mese la vendita dei seggiolini delle due vecchie seggiovie di Colere, smontate per fare posto ai nuovi impianti di risalita . I proprietari della stazione sciistica hanno deciso di mettere in vendita i 90 seggiolini, piccoli frammenti di una ricca pagina della storia del paese, e di devolvere il ricavato in beneficenza, a favore di diverse iniziative del paese. Per ciascuno dei pezzi è stato chiesto un contributo di 150 euro, che ha permesso così di raccogliere complessivamente 13.500 euro .