Con l’anno scolastico potenziati i bus sostitutivi della funivia Albino-Selvino
IL PIANO. Tre nuove coppie di corse giornaliere, dal 14 settembre fino alla riapertura dell’impianto.Lettura meno di un minuto.
Arriva Italia, con il Comune di Selvino e l’agenzia del Trasporto pubblico locale di Bergamo, ha definito il piano di potenziamento degli autobus sostitutivi della funivia Albino-Selvino, attivo durante il periodo di chiusura dell’impianto, in vista dell’inizio dell’anno scolastico: il servizio entrerà in vigore dal 14 settembre e resterà attivo fino alla riapertura della funivia.
Tre nuove coppie di corse
Il piano prevede tre nuove coppie di corse giornaliere, nelle prime ore del mattino, a metà mattina e nel pomeriggio, per ampliare le possibilità di spostamento per pendolari e studenti, rafforzando i collegamenti con la rete del trasporto pubblico locale. Le nuove corse si aggiungono al servizio già esistente e a quello sostitutivo della funivia.
Un’offerta progettata tenendo conto degli orari scolastici e dei collegamenti con i principali poli di Bergamo, Alzano Lombardo, Albino e Gazzaniga. Gli orari aggiornati del servizio sostitutivo e delle linee interessate sono disponibili sui siti di Arriva Italia e Bergamo Trasporti.
I lavori in corso
La necessità di prolungare il servizio sostitutivo è legata all’estensione del fermo dell’impianto: la funivia era stata chiusa, come ogni anno, per i lavori di manutenzione ordinaria programmata, che sono stati completati come le verifiche ispettive ministeriali. Nel corso delle attività è però emersa la necessità di effettuare interventi straordinari di protezione geologica di alcune strutture, che devono essere completati prima della riapertura al pubblico dell’impianto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA