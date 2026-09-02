Con l’anno scolastico potenziati i bus sostitutivi della funivia Albino-Selvino

Arriva Italia, con il Comune di Selvino e l’agenzia del Trasporto pubblico locale di Bergamo, ha definito il piano di potenziamento degli autobus sostitutivi della funivia Albino-Selvino, attivo durante il periodo di chiusura dell’impianto, in vista dell’inizio dell’anno scolastico: il servizio entrerà in vigore dal 14 settembre e resterà attivo fino alla riapertura della funivia.

Tre nuove coppie di corse

Il piano prevede tre nuove coppie di corse giornaliere, nelle prime ore del mattino, a metà mattina e nel pomeriggio, per ampliare le possibilità di spostamento per pendolari e studenti, rafforzando i collegamenti con la rete del trasporto pubblico locale. Le nuove corse si aggiungono al servizio già esistente e a quello sostitutivo della funivia.

Un’offerta progettata tenendo conto degli orari scolastici e dei collegamenti con i principali poli di Bergamo, Alzano Lombardo, Albino e Gazzaniga. Gli orari aggiornati del servizio sostitutivo e delle linee interessate sono disponibili sui siti di Arriva Italia e Bergamo Trasporti.

I lavori in corso