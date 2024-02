Con l’area camper «Orobie» Ardesio incentiva il turismo

Taglio del nastro, ad Ardesio, per la nuova area camper «Orobie», realizzata in località Florida. Un tassello importante dal punto di vista turistico, che va a implementare la ricettività del paese dell’Alta Valle Seriana. È uno dei dieci progetti realizzati grazie al bando Pnrr Borghi (linea B), per la quale il Comune ha ricevuto un milione e 600mila euro. Circa 149mila euro il costo dell’intervento. L’area è composta da undici piazzole con servizi annessi. «Non è un caso che l’inaugurazione si collochi a cavallo tra due grandi eventi per il nostro territorio, ossia il Zenerù e la Fiera delle Capre e dell’Asinello – ha esordito il sindaco Yvan Caccia –. Si tratta di un progetto di diversi anni fa, concretizzato grazie al bando Pnrr Borghi. Andiamo incontro a un’esigenza di ricettività, grazie anche alle diverse iniziative organizzate sul territorio dalle varie associazioni, sempre di gran richiamo. Ardesio aveva bisogno di “dare una risposta” anche al turismo itinerante, molto diffuso. Non a caso l’area si colloca vicino alla strada provinciale, ma anche immerso nella natura, a due passi dal percorso vita e dal centro storico. Come ciliegina sulla torta, abbiamo deciso di attribuire all’area il nome “Orobie”, del quale abbiamo la fortuna di essere circondati».