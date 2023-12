Conquista la vetta dell’Aconcagua, come il padre vent’anni prima

«Sono da sempre stato uno sportivo – racconta il ragazzo, che vuole diventare guida alpina –. Lo sci alpinismo mi ha rapito quando ero un ragazzino, e da sempre ho respirato l’atmosfera di montagna, con mio padre tecnico del Soccorso alpino. La possibilità di provare a salire sull’Aconcagua si è concretizzata a luglio, quando i miei amici e compagni di scalate, Andrea Begnis e Andrea Bertorello, hanno accolto la mia proposta di spedizione. C’era salito mio padre, e sin da bambino ho sentito parlare di questa montagna. Da lì è iniziato tutto l’iter per ottenere i vari permessi e la fase di allenamento. Avevo già un livello buono, si è trattato principalmente di macinare nelle gambe tanto dislivello, e l’ho fatto andando sulle montagne bergamasche, in particolare sull’ Alben, sopra casa. Ma anche molte ore con grossi zaini in spalla, tante giornate sopra i 3.000 metri fino alla vetta del monte Bianco, dove sono salito e sceso in giornata». Il 30 novembre il via alla spedizione, durata tre settimane.

«Sulla montagna abbiamo trascorso quindici giorni – prosegue –, necessari per avere un ottimo acclimatamento e la possibilità di provare la vetta. L’ostacolo che tutti temono in queste avventure d’altissima quota è il mal di montagna. Io ero alla mia prima esperienza, mentre i miei compagni avevano già avuto modo di provare il loro corpo in altura, ma per me è andata bene. Andrea Begnis proprio per questo non è stato bene, e ha preso la saggia decisione di abbandonare la salita. Io ed Andrea Bertorello abbiamo invece raggiunto la vetta»