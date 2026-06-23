Dà fuoco al lettino del pronto soccorso di Alzano: arrestato 42enne

Verso le 4 dell’altra note, con l’accendino che aveva nella tasca sinistra dei pantaloni ha dato fuoco al lettino sul quale si trovava al pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo. Dov’era stato portato poco prima, in quanto trovato ubriaco e in evidente stato di agitazione, in strada a Fiorano al Serio. Subito nella saletta è scattato il sistema antincendio, il personale ha avuto la prontezza di utilizzare gli estintori (il lettino era anche vicino all’impianto per l’ossigeno) e mettere in salvo l’autore del gesto, un marocchino classe 1988. Allertate le forze dell’ordine, sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Bergamo, verso i quali l’uomo ha avuto un atteggiamento aggressivo e ostile, così come con gli operatori sanitari. Il 42enne è stato arrestato con le accuse di incendio doloso e resistenza.

In aula l’uomo, che ha già scontato una condanna a un anno nel suo Paese dopo un litigio, ha negato ogni addebito. Affermando di essere stato portato in ospedale perché non respirava bene, e che avendo i polsi legati con le cinghie (morbide, in quanto, appunto, secondo la ricostruzione quando è stato portato al pronto soccorso era agitato aggressivo verso le altre persone) non poteva aver appiccato lui l’incendio.