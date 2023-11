«Da Villa di Serio, il nostro viaggio di 7mila km lungo l’Italia nel segno della musica»

Stanno macinando gli ultimi chilometri di uno straordinario viaggio lungo la Penisola, nato dalla passione per la musica e l’arte. Un viaggio intitolato «Itinerario musicale culturale» portabandiera della Capitale della cultura 2023 di Bergamo-Brescia, alla ricerca di compositori, musicisti e grandi interpreti che hanno reso l’Italia famosa nel mondo . Lo stanno percorrendo due amici di Villa di Serio, Leone Facoetti e Pietro Barcella, e si compone di 53 tappe, 7mila chilometri, 140 località visitate: un progetto studiato a tavolino e ormai quasi ultimato nella sua esecuzione, ideato per portare alla ribalta il patrimonio musicale e artistico che ha scandito la storia dell’Italia.

L’inizio dell’avventura

La partenza nell’aprile scorso dalla casa natale di Gaetano Donizetti. Prima tappa a Brescia per onorare l’indimenticabile pianista Arturo Benedetti Michelangeli e il compositore Antonio Bazzini e poi, di città in città, per valorizzarne le eccellenze fino a raggiungere la Sicilia. E il 29 novembre il clou delle tappe: «Sarà il momento più emozionante – precisa Facoetti – perché percorreremo a piedi dalla tomba del grande Giuseppe Verdi che si trova a Milano, nella casa di riposo di piazza Buonarotti, a quella del nostro amato Gaetano Donizetti nella Basilica di Santa Maria Maggiore, per omaggiare i due massimi compositori del bel canto italiano».