Dalle Poste la storia di Sharon, portalettere ad Albino e mamma di quattro figli

Una testimonianza per la festa della mamma arriva da Sharon Bertocchi, 36 anni, portalettere del centro di distribuzione di Albino e mamma di quattro figli: Christian (14 anni), Gioia (12), Andrea (9) e Tommaso (2). La sua storia è un esempio positivo di conciliabilità tra lavoro e famiglia, resa possibile anche grazie a un’organizzazione flessibile e a politiche aziendali attente ai bisogni genitoriali.

Una giornata tipo tra lavoro e figli

Dopo una breve esperienza nell’esercito, Sharon è entrata in Poste Italiane nel 2020, prima a Clusone e poi ad Albino. «Lavorare come portalettere mi piace molto, soprattutto per la soddisfazione di completare il mio giro ogni giorno – racconta –. Con quattro figli l’organizzazione è fondamentale».