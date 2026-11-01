Disperso in Alta Val Seriana dal 27 ottobre, trovato senza vita Elio Speziale
IL RITROVAMENTO. Il corpo del 69enne di Bergamo individuato alle 15.50 di domenica 1° novembre sopra il rifugio Gianpace, in località Val Trappola.Lettura 1 min.
Alta Val Seriana
È stato trovato senza vita intorno alle 15.50 di domenica 1° novembre Elio Speziale, il 69enne di Bergamo disperso da martedì 27 ottobre, quando aveva lasciato la città in Vespa per un’escursione in Alta Valle Seriana. Il corpo è stato individuato in località Val Trappola, sopra il rifugio Gianpace, nel territorio di Valgoglio, ai piedi di una parete rocciosa. che chiamano «Corna Rösa» (inteso come Corna Rossa, ndr).
Il ritrovamento sopra il rifugio Gianpace
Secondo la prima ricostruzione riferita dall’amministrazione comunale, Elio Speziale avrebbe raggiunto la Madonna del Cat Sat attraverso il sentiero normale, imboccando poi, durante il rientro, una traversa in una zona impervia, lungo un percorso poco frequentato e pericoloso. Durante la discesa potrebbe aver perso la traccia del sentiero, trovandosi sopra una falesia dalla quale sarebbe precipitato. Una dinamica ancora da accertare.
L’allarme dei familiari e le ricerche
I familiari avevano lanciato l’allarme giovedì 29 ottobre: non riuscendo a contattarlo, si erano recati nella sua abitazione di via Angelo Mai, senza trovarlo, e avevano presentato denuncia in Questura. Il cellulare aveva dato l’ultimo segnale nella zona di Gromo, attorno alle 2.10 della notte tra martedì e mercoledì.
Le ricerche, avviate venerdì 30 ottobre, si erano poi concentrate su Valgoglio, dove nella tarda mattinata era stata ritrovata la sua Vespa grigia. Speziale era appassionato di montagna ed era abituato a compiere escursioni anche da solo.
Il cordoglio e i ringraziamenti ai soccorritori
L’amministrazione comunale ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari, ringraziando per il lavoro svolto i vigili del fuoco, il Soccorso alpino, le squadre della Protezione civile, le unità cinofile e i carabinieri, sempre presenti durante le operazioni. Un ringraziamento anche alla Guardia di Finanza, intervenuta con personale ed elicotteri, e agli alpini, che hanno assicurato il ristoro ai volontari nei giorni delle ricerche. Alle operazioni hanno partecipato anche gli elicotteri dei vigili del fuoco con il supporto anche dei droni.
La salma sarà portata temporaneamente nella camera mortuaria del cimitero di Valgoglio, in attesa degli adempimenti previsti e del successivo trasferimento secondo le indicazioni dei familiari.
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