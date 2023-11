El País consiglia di visitare Clusone e sull’homepage c’è la foto della torre dell’orologio

Clusone e il suo Orologio Planetario Fanzago spuntano tra i consigli di viaggio di El Paìs, il noto quotidiano spagnolo più letto nella penisola iberica. Ed è proprio uno scatto dell’Orologio clusonese a comparire come immagine di copertina dell’articolo pubblicato online venerdì su elpais.com (nella rubrica dedicata ai consigli di viaggio e ripreso anche in homepage), dove i giornalisti illustrano le 13 ragioni per fare le valigie al volo e mettersi in viaggio in autunno con destinazioni sparse in tutto il mondo «da un’esperienza gastronomica futuristica all’isola più strana del mondo».