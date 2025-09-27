Finisce fuori strada a Gorno: grave un uomo di 41 anni - Video

Incidente nella tarda serata di venerdì 26 settembre a Gorno, dove un grave incidente stradale ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Poco dopo le 23, un’Audi A4, guidata da un 41enne, è uscita di strada lungo via Monsignor Guerinoni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto in prossimità di una curva in discesa ha urtato e abbattuto un muretto a margine della carreggiata per poi finire nel giardino di un’abitazione posto a circa dieci metri sotto il livello della strada. L’impatto è stato così violento da svegliare i residenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La casa è al momento disabitata (pare che i proprietari siano in ferie).

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Verde e l’auto medica, affiancati dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi di rito. L’auto verrà recuperata nella giornata di oggi in quanto è necessaria una gru.