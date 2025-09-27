Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 27 Settembre 2025

Finisce fuori strada a Gorno: grave un uomo di 41 anni - Video

L’INCIDENTE. Poco dopo le 23 di venerdì 26 settembre, un’Audi A4, guidata da un 41enne, è uscita di strada lungo via Monsignor Guerinoni.

Redazione Web
Redazione Web

(Foto di Fronzi)

Incidente nella tarda serata di venerdì 26 settembre a Gorno, dove un grave incidente stradale ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Poco dopo le 23, un’Audi A4, guidata da un 41enne, è uscita di strada lungo via Monsignor Guerinoni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto in prossimità di una curva in discesa ha urtato e abbattuto un muretto a margine della carreggiata per poi finire nel giardino di un’abitazione posto a circa dieci metri sotto il livello della strada. L’impatto è stato così violento da svegliare i residenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La casa è al momento disabitata (pare che i proprietari siano in ferie).

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Verde e l’auto medica, affiancati dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi di rito. L’auto verrà recuperata nella giornata di oggi in quanto è necessaria una gru.

Il conducente, che è rimasto cosciente durante tutte le fasi del recupero, ha riportato gravi traumi. Dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Gorno
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali
Salute
Condizioni mediche
Croce Verde
vigili del fuoco
Carabinieri