Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Martedì 15 Settembre 2026

Fino del Monte, 40enne denunciata per spaccio

L’INTERVENTO. Alla vista dei carabinieri ha mostrato un forte stato d’agitazione: aveva con sé quattro grammi di cocaina.

Lettura meno di un minuto.
Fino del Monte, 40enne denunciata per spaccio

Fino del Monte

Durante un controllo del territorio nel centro di Fino del Monte, sabato 12 settembre, i carabinieri hanno notato una donna che, alla vista delle forze dell’ordine, ha mostrato un forte stato d’agitazione. Controllata, è risultata residente in un comune distante, aspetto che ha spinto i militari ad approfondire.

Denunciata per spaccio

La perquisizione ha permesso di rinvenire degli involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina e oltre 200 euro in contanti. L’indagine è stata estesa all’abitazione della donna, dove sono stati trovati altri 10 grammi complessivi di hashish e cocaina, un bilancino di precisione e oltre 600 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato e la donna, di 40 anni, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino del Monte
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità