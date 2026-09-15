Fino del Monte, 40enne denunciata per spaccio

Durante un controllo del territorio nel centro di Fino del Monte , sabato 12 settembre, i carabinieri hanno notato una donna che, alla vista delle forze dell’ordine, ha mostrato un forte stato d’agitazione . Controllata, è risultata residente in un comune distante, aspetto che ha spinto i militari ad approfondire.

Denunciata per spaccio

La perquisizione ha permesso di rinvenire degli involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina e oltre 200 euro in contanti. L’indagine è stata estesa all’abitazione della donna, dove sono stati trovati altri 10 grammi complessivi di hashish e cocaina, un bilancino di precisione e oltre 600 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato e la donna, di 40 anni, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.