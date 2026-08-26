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Cronaca / Valle Seriana Mercoledì 26 Agosto 2026

Fino del Monte, escursionisti perdono l’orientamento: recuperati nella notte

L’INTERVENTO. Il gruppo si era smarrito nei pressi del Corno dell’Orso. Soccorso Alpino e vigili del fuoco li hanno rintracciati intorno alle 23.30.

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Redazione Web
Redazione Web
Fino del Monte, escursionisti perdono l’orientamento: recuperati nella notte
In azione Soccorso alpino e vigili del fuoco
(Foto di Foto di repertorio)

Fino del Monte

Attivazione nella serata di martedì 25 agosto per la VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuta a Fino del Monte per un gruppo di escursionisti che aveva perso l’orientamento nei pressi del Corno dell’Orso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Tre soccorritori del Soccorso Alpino, due della Stazione di Clusone e uno della Stazione di Oltre il Colle, sono partiti subito per le ricerche. Altri tre operatori, tra cui un pilota Uas della Stazione di Valbondione, hanno invece perlustrato la zona con un drone.

Il gruppo rintracciato intorno alle 23.30

Gli escursionisti sono stati individuati intorno alle 23.30 e raggiunti dalle squadre. Le loro condizioni sono state valutate anche dal punto di vista sanitario da un infermiere del Soccorso Alpino. In accordo con la Soreu delle Alpi, il gruppo è stato quindi accompagnato con un mezzo fuoristrada fino a Rovetta. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre intorno all’una di notte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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