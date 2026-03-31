Fiorano al Serio, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: arrestato

I carabinieri di Fiorano al Serio hanno arrestato un uomo classe 1991, di origini marocchine, ritenuto responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie, tanto da rendere necessario il trasferimento della donna e dei suoi tre figli minori presso l’abitazione di parenti.

La chiamata al 112

I motivi delle ripetute vessazioni, culminate nelle aggressioni e nella costante pretesa di consumare rapporti sessuali, sarebbero da attribuire - spiegano i carabinieri in una nota - a piccole distrazioni della vittima, incolpata di piccoli incidenti domestici. Sono stati poi acquisiti dei video, realizzati dalla donna, che ritraevano il marito mentre brandiva il coltello e la minacciava. Video inoltrati anche ai parenti prima che l’uomo li cancellasse, per poi danneggiare il telefono scagliandolo contro un muro. In caserma, la vittima ha formalizzato la denuncia e ricostruito il quadro di violenze e intimidazioni, avvenute anche in presenza di minori. Il Gip ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere.