Fiorano al Serio, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: arrestato
L’OPERAZIONE. La donna costretta a trasferirsi dai parenti con i tre figli. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.
Fiorano al Serio
I carabinieri di Fiorano al Serio hanno arrestato un uomo classe 1991, di origini marocchine, ritenuto responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie, tanto da rendere necessario il trasferimento della donna e dei suoi tre figli minori presso l’abitazione di parenti.
La chiamata al 112
I fatti risalgono al pomeriggio del 18 marzo, quando la donna, classe 1987, anche lei di origini marocchine, ha contattato il 112 riferendo di essere stata minacciata dal marito con un coltello, costringendola a ripetuti rapporti sessuali. I militari intervenuti nell’abitazione hanno infatti trovato la donna colpita con il manico di una grossa arma da taglio, poi sequestrata.
I motivi delle ripetute vessazioni, culminate nelle aggressioni e nella costante pretesa di consumare rapporti sessuali, sarebbero da attribuire - spiegano i carabinieri in una nota - a piccole distrazioni della vittima, incolpata di piccoli incidenti domestici. Sono stati poi acquisiti dei video, realizzati dalla donna, che ritraevano il marito mentre brandiva il coltello e la minacciava. Video inoltrati anche ai parenti prima che l’uomo li cancellasse, per poi danneggiare il telefono scagliandolo contro un muro. In caserma, la vittima ha formalizzato la denuncia e ricostruito il quadro di violenze e intimidazioni, avvenute anche in presenza di minori. Il Gip ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere.
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