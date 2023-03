Fotografati due lupi, uno senza zampa. La Regione conferma: probabile

La Regione conferma: quelli «catturati», alcune settimana fa dalle fototrappole di Gandellino sono con probabilità dei lupi. La certezza non c’è e si avrebbe solo con esame del dna di tracce biologiche, peli o escrementi. Ma le foto lascerebbero pochi dubbi. Negli ultimi anni le segnalazioni e i presunti avvistamenti del predatore si sono intensificati anche nella nostra provincia. E le foto di Gandellino, zona Roncaglia, vanno ora in tale direzione: nella immagini due lupi, di cui uno senza zampa, pare avvistato in diverse altre zone delle Orobie, dal Tonale alla Valtellina.