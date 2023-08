Funziona l’accesso contingentato per i turisti: la Val Vertova respira

Sicurezza garantita in Val Vertova, dove anche quest’anno l’afflusso di turisti è stato contingentato e in diverse giornate si è raggiunto il numero massimo previsto. «Anche quest’estate la Val Vertova ha riscosso grande successo - conferma il sindaco di Vertova, Orlando Gualdi -. Abbiamo fissato il numero massimo di accessi giornalieri a 1.400 e, come già era avvenuto l’anno scorso, in alcune giornate nei fine settimana abbiamo raggiunto il tutto esaurito».

Nel 2021 l’Amministrazione comunale ha introdotto nel periodo estivo la limitazione degli accessi e il ticket a pagamento, acquistabile online. Il primo anno la tariffa era di 2,50 euro a persona, nel 2022 è stata alzata a 3,50 euro e confermata poi anche per quest’anno (con l’eccezione dei minorenni, che pagano solo 1 euro, e la gratuità per minori di 13 anni, over70 e disabili). L’attrattività della valle, famosa soprattutto per le sue cascate e le sue pozze, non è diminuita. Quest’anno il numero dei visitatori ha registrato un calo, ma a detta del sindaco ciò è dovuto alle condizioni meteo. «Rispetto allo scorso abbiamo al momento circa un 30% in meno - spiega Gualdi -. Purtroppo in diverse giornate, soprattutto nei fine settimana, c’è stato brutto tempo e quando piove ovviamente nessuno viene in Val Vertova. Se consideriamo le giornate di bel tempo, il numero di accessi è simile a quello dello scorso anno».