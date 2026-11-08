Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Domenica 08 Novembre 2026

Gandellino, scontro tra moto e auto sulla provinciale: grave un 24enne

LO SCHIANTO. L’incidente poco prima delle 19 di domenica 8 novembre sulla Sp49. Il motociclista è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Gandellino, scontro tra moto e auto sulla provinciale: grave un 24enne
Grave incidente stradale nella serata di domenica 8 novembre a Gandellino, in Alta Val Seriana: ferito un 24enne

Gandellino

Grave incidente stradale nella serata di domenica 8 novembre a Gandellino, in Alta Val Seriana. Poco prima delle 19 una moto Yamaha e un’automobile si sono scontrate lungo la strada provinciale 49. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 24enne nato a Milano, trasportato in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il giovane motociclista avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, per cause ancora da accertare, andando a scontrarsi con un’automobile che procedeva nella direzione contraria. La conducente della vettura, una donna di 55 anni residente a Gandellino, è rimasta illesa.

Il trasporto in elisoccorso a Bergamo

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza, un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso di Bergamo. Il 24enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII». Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro. Sono stati richiesti anche gli esami alcolemici e tossicologici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gandellino
Bergamo
Milano
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
yamaha