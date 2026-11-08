Gandellino, scontro tra moto e auto sulla provinciale: grave un 24enne

Grave incidente stradale nella serata di domenica 8 novembre a Gandellino, in Alta Val Seriana. Poco prima delle 19 una moto Yamaha e un’automobile si sono scontrate lungo la strada provinciale 49. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 24enne nato a Milano, trasportato in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il giovane motociclista avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, per cause ancora da accertare, andando a scontrarsi con un’automobile che procedeva nella direzione contraria. La conducente della vettura, una donna di 55 anni residente a Gandellino, è rimasta illesa.

Il trasporto in elisoccorso a Bergamo

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza, un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso di Bergamo. Il 24enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII». Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro. Sono stati richiesti anche gli esami alcolemici e tossicologici.