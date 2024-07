Gandino, che sfida nella prima Corsa delle uova al femminile - Video

Dal 1931 solo uomini avevano provato le emozioni di una gara unica come la Corsa delle uova di Gandino, ma stasera la storia era già scritta alla partenza, perché entrambe le partecipanti erano donne. L’affollata piazza Vittorio Veneto ha fatto il tifo per la gandinese Luisa Gelmi, atleta del Gav Vertova, che ha corso avanti e indietro da Fiorano al Serio, e per Samantha Galassi, toscana d’origini ma con la Val Seriana nel cuore, atleta de La Recastello di Gazzaniga, che si è messa a raccogliere le cento uova disposte a un metro di distanza ciascuna lungo via Dante, entro il ritorno della competitor. A vincere la sfida è stata Gelmi, in 43’01” dal fischio d’inizio (20,30) affidato ai rintocchi delle 20,30 del campanile. Galassi non ha sfigurato, riuscendo a completare la raccolta pochi minuti dopo l’arrivo di Gelmi (46’46”).