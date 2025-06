Gandino, torna la «Corsa delle Uova»

È stata definita “la sfida più strana del mondo” e non a caso: la storica Corsa delle Uova di Gandino, giunta alla sua 94ª edizione, è molto più di un semplice evento sportivo. Venerdì 4 luglio alle 20.30, in Piazza Vittorio Veneto, andrà in scena uno degli appuntamenti più noti della Val Gandino, capace di unire folklore, spirito comunitario e un pizzico di follia.