Gazzaniga, 70enne investita: soccorsa con l’elicottero

Grave incidente stradale lunedì 25 marzo a Gazzaniga. Verso le 14,15, in via Vittorio Veneto, una donna è stata investita da un’auto. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza e i carabinieri. La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata con l’elicottero in «codice rosso» all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.