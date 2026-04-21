Gazzaniga, giovedì l’ultimo saluto a Evar Cortinovis

Sono stati fissati per giovedì 23 aprile alle 14,30 i funerali di Evar Cortinovis, morto sabato mattina in una disgrazia in montagna a Valbondione. Martedì 21 aprile, è arrivato il nulla osta del magistrato alla consegna della salma alla moglie Gabriella Riccardi e la cerimonia funebre si terrà nella chiesa parrocchiale di Gazzaniga.

L’alpinista di 37 anni sabato mattina stava compiendo un’ascensione con un amico e un’amica quando, intorno alle 7,30, si era verificata una scarica di sassi dal canale centrale di Scais. Evar Cortinovis era il terzo della cordata ed è stato raggiunto dai sassi. In particolare è stato colpito alla gamba destra, all’arteria femorale. Nonostante i soccorsi subito scattati, con la mobilitazione degli elicotteri del pronto intervento di Bergamo e Sondrio e della squadra del Corpo Nazionale del Soccorso alpino e speleologico, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Illesi ma sotto choc gli altri compagni dell’ascensione in alta Valle Seriana.