In tanti per l’ultimo saluto a Simona. «Ha vissuto nell’amore per gli altri»

Una folla di persone si è unita giovedì 29 agosto alle 15 per l’ultimo saluto a Simona Gusmini , l’infermiera 54enne di Albino morta nello schianto di lunedì pomeriggio all’uscita della galleria Montenegrone, a Torre de Roveri . La donna stava andando al lavoro al «Bolognini» di Seriate ma è rimasta coinvolta in un incidente che non le ha lasciato scampo. È morta sul colpo, la sua auto è stata travolta da un mezzo pesante.

La cerimonia è stata celebrata nella parrocchiale di Santa Barbara nella frazione Bondo Petello, dove Simona viveva con la famiglia. Intorno al feretro c’erano il marito Ivan Mastroianni, coordinatore infermieristico del Pronto soccorso di Alzano, i tre figli Samuele, Alessandro in divisa di carabiniere (era in missione in Iraq per occuparsi della scorta del console italiano a Erbil ed è subito rientrato) e Gabriele. Una cerimonia silenziosa, commovente e partecipata: numerosi gli amici e i colleghi di lavoro, il personale sanitario e i dirigenti dell’ospedale Bolognini dove Simona lavorava da 21 anni. Precedentemente, per 35 anni, aveva prestato servizio, sempre come infermiera, a Gazzaniga.