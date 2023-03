Inchiesta Covid, ad Alzano penuria di mascherine già un mese prima del lockdown

«Non ci stanno consegnando le mascherine Ffp3 (144 pezzi in ordine dal 24/01/2020). Non abbiamo mai acquistato tute monouso in Tnt, ci stiamo informando presso i nostri fornitori abituali per verificare la disponibilità e fare un acquisto minimo». Sono le 9,57 del 6 febbraio 2020, un mese prima del lockdown. Tuttavia le notizie che arrivano dalla Cina iniziano a essere preoccupanti e il ministero chiede alle regioni di fare il punto nelle varie Asst sul quantitativo di dispositivi di protezione personale (gli ormai noti Dpi) «per far fronte a ogni possibile eventualità».